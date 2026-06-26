Busca Grecia Quiroz impugnar reforma de Michoacán

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, se adhirió a la acción de inconstitucionalidad que Movimiento Ciudadano (MC) presentó contra las reformas a las candidaturas independientes, impulsada por el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañada del activista Julián LeBaron, diputados y al menos un centenar de integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero, procedentes de varios estados del país, la viuda de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, acudió este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar un escrito bajo la figura de Amicus Curiae (Amigo de la Corte) en el que expresó los puntos de la legislación que según ella afectan a los aspirantes por la vía independiente.

Quiroz García fue recibida por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y al salir de la reunión afirmó que la reforma tiene dedicatoria para los ciudadanos que aspiran a competir por un cargo como candidatos independientes.

Sin embargo, la michoacana advirtió que van a competir pese a las limitaciones que el gobierno del estado les quiere poner. “Con sombrero, sin sombrero, como sea vamos a dar la batalla”, sentenció.

“Esta reforma afecta a las candidaturas independientes, afecta sobre todo de manera directa al Movimiento Independiente del Sombrero”, dijo.

Entrevistada al salir de la Suprema Corte, la presidenta municipal de Uruapan llamó a los ciudadanos a que no tengan miedo a participar de manera independiente sin ningún partido, sin ninguna imposición.