En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los “12 Compromisos de los Hombres por la Transformación” para alcanzar la igualdad sustantiva y una vida sin violencias, que serán difundidos particularmente a estudiantes de bachillerato con el objetivo de hacer un cambio cultural desde la educación.

“Desde mi punto de vista de la erradicación de la violencia contra las mujeres son dos columnas: la primera es la atención a las causas y esto que estamos haciendo, que está haciendo la Secretaría de las Mujeres, es muy importante. Es un cambio cultural, erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres frente a una visión en donde las mujeres no tenían derechos o no teníamos derechos, la atención a las causas más profundas que generan la violencia.

“Y la otra es la cero impunidad. Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Anunció que a partir del 26 de noviembre se presentarán iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de las mujeres. Además, adelantó que en 2027 se tendrán 500 Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) más en todo el país.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en México hay un gobierno que protege a las mujeres; por ello, 27 millones de féminas reciben apoyo y orientación con acciones como los Programas para el Bienestar, los Centros Libre, la línea de las mujeres, el otorgamiento de Vivienda para el Bienestar y la red de Tejedoras de la Patria.

“No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos”, agregó.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Bórquez, destacó los 12 Compromisos de los Hombres por la Transformación —que fueron firmados este 25 de noviembre por jóvenes del Conalep—.

16 días de activismo

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que se implementarán 16 días de activismo, que concluyen el próximo 10 de diciembre, en los que se contemplan actividades como la inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres; un Encuentro Nacional de Espacios de Refugio y con fiscalías especializadas en delitos de género; brigadistas recorrerán casa por casa para sensibilizar sobre el cuidado y protección de niñas y adolescentes, y las Tejedoras de la Patria invitarán a la reflexión de los derechos digitales de las mujeres.