Busca PRD resucitar a nivel nacional

El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, de cara a las elecciones intermedias del 2027, convocó a la construcción de un movimiento-frente más allá del sol azteca, que aglutine a grupos de la izquierda y la sociedad en general a fin de impulsar una opción confiable, democrática y cercana para millones de mexicanas.

El bloque perredista que tiene registro oficial en 13 estados y que busca recuperarlo a nivel nacional, argumentó que en medio de la polarización política en México por la falta de acuerdos, este bloque pugnó por fortalecer los contrapesos democráticos y reconstruir la credibilidad en las instituciones.

“Resulta indispensable fortalecer los contrapesos democráticos, reconstruir la credibilidad en las instituciones”, estableció.

“Nuestro país atraviesa una coyuntura compleja, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales”, agregó.