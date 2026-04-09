Busca Sheinbaum reforzar extracción de gas natural

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética que plantea tres acciones principales: 1. Contar con equipos más eficientes que consuman menos energía; 2. Más fuentes renovables; y 3. Explotación de las reservas de gas natural de yacimientos convencionales para disminuir la importación de este recurso. Y en el caso de los yacimientos no convencionales, se integrará un comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá sus recomendaciones en dos meses.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? La viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente porque estamos importando mucho, pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo. No es que, si se toma la decisión de que sí con esta tecnología, mañana ya lo tenemos. No, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Subrayó que el gas natural se requiere, prácticamente en todas las industrias del país, por ello, informó que para los yacimientos no convencionales desde hace cuatro meses un equipo viajó a Texas, California, en Estados Unidos y a Canadá, buscando en la literatura nuevas tecnologías para su explotación.

Defiende facultad de UIF para bloquear cuentas sin orden

En otro tema, Sheinbaum Pardo defendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Aseguró que esta Unidad nunca ha cerrado cuentas a quienes no están implicados con “lavado” de dinero.

Y ante la situación en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la gasolina magna se encuentra en 24 pesos por litro y se tiene que seguir subsidiando el precio del combustible.

“Disminuimos el impuesto del IEPS para que se quede en 24 pesos y tenemos que seguirlo haciendo, porque la estimación era que el barril de petróleo iba a estar sobre 60, del presupuesto de egresos de la federación, que se presentó y que fue aprobado por el Congreso”, dijo Sheinbaum.

Así también, se refirió a las fotografías difundidas por astronautas de la misión Artemis II de la NASA y las describió como “extraordinarias”, aunque puntualizó que todavía existe el debate sobre si los recursos de estas misiones espaciales deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida en la tierra.

Respalda denuncia contra anfitriona de fiesta millonaria

Y al confirmar que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigar a Virginia Guillén —empleada de la petrolera—, luego de que se difundieran presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial y quién habría organizado una fiesta de XV años para su hija con gastos millonarios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción.

Aunque insistió en que las investigaciones deben realizarse con apego al debido proceso para evitar injusticias.