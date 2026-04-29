Busca Tatiana Clouthier la gubernatura de NL

Tatiana Clouthier informó sobre su intención para contender por la gubernatura de Nuevo León. Aseguró que es la más preparada para el cargo.

A través de redes sociales, la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, destacó su labor como activista política y trabajo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que tiene experiencia tras trabajar varios años a nivel municipal, estatal, además en la iniciativa privada, así como legisladora y secretaria de estado.

“Creo que tenemos que trabajar unidos para poder llegar con las fortalezas de cada una de los participantes para llegar con más fuerza al proceso electoral”, afirmó.