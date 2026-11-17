El Puerto de Harlingen, Texas, busca establecer una alianza comercial con el Puerto del Norte–Matamoros para complementar operaciones, aprovechar economías de escala y ampliar el traslado de mercancías entre México y Estados Unidos.

Miguel Pereira, director de Desarrollo de Negocios del recinto texano, confirmó que mantiene acercamientos con representantes del puerto tamaulipeco y que existe interés en explorar mecanismos de colaboración ante el crecimiento industrial y comercial de ambos lados de la frontera.

“Un puerto como el de Harlingen puede ser un puerto de entrada para mucha de la carga que llega a México para el mercado estadounidense”, señaló durante una visita a Matamoros.

Como parte de esta estrategia, Harlingen desarrolla un parque industrial ferroviario, el primero de su tipo en el sur de Texas. El proyecto está en preparación y se encuentra próximo a concluir la contratación de la firma de ingeniería encargada de su desarrollo.