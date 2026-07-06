Buscadoras exigen disculpa por criminalizar protestas

En el marco del enfrentamiento entre México e Inglaterra, colectivos de madres buscadoras realizaron una marcha de la Estela de Luz a la Glorieta de las y los Desaparecidos, esto para visibilizar la crisis de desaparecidos que México atraviesa y exigir al Gobierno Federal una disculpa pública por la violencia y la criminalización de la que han sido objeto sus protestas.

En punto de las 10:00 horas, los contingentes se concentraron sobre Paseo de la Reforma y avanzaron hacia el Ángel de la Independencia, donde lamentaron el reciente actuar de las autoridades y cuerpos policiacos, y aclararon que no están en contra de las celebraciones por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la Glorieta de las y los Desaparecidos, los colectivos realizaron un acto ecuménico y una ‘cascarita’ para concientizar sobre las desapariciones en México y pidieron empatía por parte de los aficionados y la sociedad para su causa.

No somos grupos de confrontación

En entrevista con El Universal, Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, desaparecida en 2025 en Tlalpan, declaró que acudió a la protesta para visibilizar cómo han sido violentados los colectivos de madres buscadoras y exigir una disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México, “porque aunque ya lo hicieron no es suficiente, porque fue una agresión directa”.

“Nosotras como madres solo buscamos hacer visible nuestra situación. No somos grupos de confrontación, partidistas ni estamos en contra del gobierno, lo único que exigimos es que nuestros hijos sean localizados”, dijo.

“Una confrontación y una agresión directa a las madres no nos lo merecemos, porque bastante estamos sufriendo con la ausencia de nuestros hijos como para que también nos agredan de forma directa”, agregó.

Ella reprochó la falta de investigación y resultados por parte de las autoridades en materia de desapariciones, “porque todas las madres padecemos lo mismo (…) No es posible que tengamos una cifra tan alta de desapariciones y que ellos no respondan por esta situación”.

Adicionalmente, llamó a la afición mexicana y la sociedad a empatizar con su causa, pues aclaró que no están en contra del futbol ni de los festejos por el Mundial, sino de la inacción por parte de las autoridades para encontrar a sus desaparecidos.

“Entendemos la molestia, porque muchos vienen a disfrutar, y qué bueno que estén de ese lado, pero lamentablemente nosotros estamos del otro lado y debe de haber un poquito de empatía. No estamos en contra del Mundial ni del festejo del futbol. Entiendo que causamos incomodidad, pero no deseamos que ellos estén viviendo lo que nosotros vivimos”, expuso.

Queremos que hagan algo

María García, madre de Luis Óscar Ayala García, desaparecido en 2025 en el Ajusco, asistió a la manifestación para exigir acciones concretas para atender la crisis de desaparecidos, “porque en las fiscalías no hacen nada. Nosotros tenemos que investigar, porque ellos no se mueven y son omisos”.

En su perspectiva, las protestas de los colectivos buscadores han sido criminalizadas por parte del Gobierno Federal, por lo que lamentó la violencia con las que estas han sido contenidas, “porque son 100 % pacíficas. No queremos nada más que el gobierno realmente trabaje. Queremos que hagan algo y que hagan bien su trabajo”.

Adicionalmente, reconoció que algunos de los aficionados han empatizado con su causa, “porque se dan cuenta del sufrimiento que estamos llevando nosotros y eso se los agradeces, porque es muy doloroso lo que estamos pasando y más doloroso aún que el gobierno no haga nada”.

Por su parte, Anabel Castañeda, madre de José de Jesús Hernández Castañeda, desaparecido en 2025, llegó a la concentración con la esperanza de ser escuchada por las autoridades, ”porque nosotros no estamos en contra del mundial ni de los festejos, solo queremos ser escuchadas y que haya un poco de empatía del gobierno y de la sociedad”.

“Nosotras somos recibidas con ofensas, con humillaciones y queremos que sean conscientes de que nadie está exento de esto”, externó.

Ella también lamentó la respuesta que han recibido los colectivos de personas desaparecidas por parte del Gobierno, “porque yo creo que nos deberían de atender, recibir para platicar y que nos den apoyo”.