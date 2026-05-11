Buscadoras marchan en Día de las Madres

Ayer domingo, 10 de mayo, grupos de madres que buscan a sus hijos desparecidos y víctimas de feminicidio participaron en una marcha para exigir justicia y avances en los casos de desaparición de sus seres queridos.

Oaxaca

Un grupo de madres buscadoras, que forman parte de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, protestaron frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir la aprobación e implementación del programa estatal de búsqueda de personas desaparecidas.

Señalaron que sin una Junta de Gobierno de Búsqueda, sin un programa estatal, los desaparecidos no podrán ser encontrados.

Actualmente, afirmaron, solo dos de cada 10 personas desaparecidas en estado, son encontradas.

Sinaloa

Activistas de búsqueda, junto con sus familiares volvieron a marchar por la ciudad y culminaron sus acciones de visibilizar ante la sociedad las desapariciones, fuera del atrio de catedral.

Su reclamo, sigue siendo hacia las autoridades que no avanzan en las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos y exhortaron a la sociedad ser solidarios con sus movimientos y activismo de búsqueda de cientos de desaparecidos.

Chiapas

Este domingo, grupos de madres que buscan a sus hijos desparecidos y víctimas de feminicidio, participaron en una marcha que recorrió la principal avenida de Tuxtla, la capital de Chiapas, para culminar en la plaza central, donde leyeron un pronunciamiento.

Las madres llevaron fotografías de sus hijos desaparecidos y de las jóvenes que fueron asesinadas por sus parejas o novios.

AI exige protección

En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar seguridad, justicia y reparación integral a las familias de personas desaparecidas y, en particular, a las madres buscadoras que participan en labores de localización en distintas regiones del país.

A través de un comunicado, la organización señaló que la crisis de desapariciones continúa afectando a miles de familias y recordó que, hasta abril de este año, el Registro Nacional reportaba más de 133 mil 503 personas desaparecidas.

Destacó que las colectivas de búsqueda, integradas en más de 90 % por mujeres, han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas efectivas de las autoridades.

La organización advirtió que las buscadoras realizan recorridos en cárceles, calles, fosas clandestinas y zonas controladas por grupos criminales para localizar a sus familiares desaparecidos, en medio de amenazas y riesgos constantes.

Marchan para exigir cese a desapariciones

En el marco del 10 de mayo, en medio de consignas, música y banderas, colectivos de madres y personas buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia para exigir el cese de las desapariciones forzadas en México.

Los contingentes avanzaron por Paseo de la Reforma donde, entre algunas otras demandas, llamaron a la presidenta Sheinbaum Pardo a permitir la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones que el país atraviesa.

En entrevista, Alicia Hernández, originaria de Tampico, Tamaulipas, acudió a la protesta porque su hija Berenice Hernández y su yerno, Jorge Chávez desaparecieron hace 16 años.

Para ella, salir a marchar en el Día de las Madres “es una protesta, no es tiempo de celebrar, porque nosotros queremos que las autoridades nos volteen a ver, que no nada más nos digan que sí y que no hagan nada”.

En su perspectiva, el panorama que hoy enfrentan las madres buscadoras es adverso, “porque nadie entiende hasta que le pasa. Cada día encontramos más gente que ignora que esto está pasando y creen que este no es México”.

Leticia Aguilar llegó a la marcha, porque aseguró que con la desaparición de su hijo Axel Humberto López, hace 13 años, en Tamaulipas, no tiene que festejar, “pues no tenemos nada que hacer más que buscarlo”.

Cuernavaca

Con fotografías en las manos y el dolor convertido en consigna, madres buscadoras marcharon desde la iglesia de El Calvario al memorial de las víctimas, en puertas del Palacio de Gobierno, para lamentar que mientras el país se prepara para grandes espectáculos y celebraciones internacionales, miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos en fosas, hospitales y carreteras.

En la explanada de Plaza de Armas denunciaron que el entusiasmo por eventos como el Mundial de Futbol contrasta con la realidad de quienes viven una ausencia permanente.