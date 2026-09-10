Buscamos en SHCP finanzas públicas responsables

En el marco de la presentación del Paquete Económico 2027 ante el Congreso, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, aseguró que se buscan “finanzas públicas responsables” para el bienestar.

En la conferencia mañanera de la presidenta, destacó que se presentó también un paquete de iniciativas de leyes y de modificaciones relativas a la Ley de Ingresos y Egresos, Ley del ISR, Ley de Derechos y Ley de Aduanas.

“El crecimiento de largo plazo va a estar muy ligado a la digitalización, a la formalización de la economía y de los sectores económicos. Y para eso, se envía también un paquete que incluye la Ley de Economía Digital; todas estas conforman una nueva forma para impulsar el desarrollo económico del país, que hemos tenido muy buenos indicadores de manera reciente”, expuso.

“¿Qué es lo que buscamos con el Paquete Económico para el siguiente año? Primero, tener finanzas públicas sanas, sostenibles en el largo plazo que permitan sostener los avances sociales. Es la parte más importante de la agenda económica de los gobiernos de la cuarta transformación”, dijo al señalar que ha habido una reducción de más de 13.5 millones de personas que han dejado la pobreza.

Agregó el titular de la SHCP que los indicadores de pobreza laboral se encuentran en mínimos.

Édgar Amador mencionó cinco pilares en este paquete que protege el bienestar de las familias mexicanas, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de Finanzas públicas sanas.