Buscan a encuestador del Inegi desaparecido

Autoridades mantienen en Chihuahua un operativo de búsqueda para localizar a Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, reportado ausente desde el 10 de octubre en el municipio de Urique, en la Sierra de la entidad, y quien es encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Coordinación Regional de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, informa que los destacamentos de las localidades de Urique, Bahuichivo, Creel y San Rafael, participan durante este lunes en los trabajos para la localización con vida.

La primera intervención de búsqueda tuvo lugar el domingo, a partir de las 08:00 horas, en la localidad de Soroyvo, municipio de Urique, derivado de la denuncia por ausencia y/o extravío con número NUC: 27-2025-447.

De acuerdo con las investigaciones realizadas al momento, Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, de 66 años y quien se desempeña como encuestador del Inegi, salió de su base en Guagueyvo, en el municipio de Urique en la Sierra de Chihuahua, el día 09 de octubre del año en curso, por la mañana, con rumbo a Soroyvo.

Se confirmó que llegó a la comunidad, realizó su trabajo y se retiró, pero no regresó a su base.

En las labores de búsqueda participan, además, la Policía Municipal de Urique, acompañando los recorridos manera pedestre y Protección Civil (PC), vía aérea, sin resultados positivos.

Personal de PC estatal estableció un campamento en Guagueyvo para continuar la búsqueda y podrían emplear cuatrimotos, sin embargo, el terreno es demasiado accidentado.