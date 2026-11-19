La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue las investigaciones para localizar y detener al segundo autor material del homicidio del regidor de Morena, Gabriel Rivas Ríos, además del llamado a integrantes del cabildo de Cuernavaca para declarar con respecto al caso.

Su presencia ante el Ministerio Público responde a la expresión de Rivas Ríos en una sesión de Cabildo donde consideró como amenazas las advertencias de la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Paz Hernández Prado, y del secretario de Gobierno Municipal, Óscar Cano Mondragón, al votar en contra de una propuesta en la Comisión de Alcohol. “No querían poner mi voto en contra o mi nombre con voto en contra, que porque podía tener consecuencias con la ‘maña’. Yo le pregunté a la regidora Paz, ¿qué sabes?”, comentó días antes de su ejecución.

El tema del asesinato fue expuesto en la comparecencia del fiscal general con respecto a su informe semestral y respondió que continuarán con el llamado a declarar de todos los que tuvieron una relación directa o indirecta con la víctima y con las causas del activismo que él realizaba.

El fiscal también fue cuestionado sobre el crimen de la diputada Gabriela Marín, del Partido Morelos Progresa, perpetrado en octubre de 2022 y dijo que la principal línea de investigación está relacionada con su actividad política.