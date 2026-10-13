Buscan a personas que tuvieron contacto con zorro

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) lanzó este lunes un llamado para localizar a la población que pudo haber tenido contacto con un zorro gris el pasado 3 de octubre.

En un mensaje en redes sociales, la SESA precisó que el animal se vio en el estacionamiento de Bodega Aurrera, en la Supermanzana 248, avenida Kabah, el pasado sábado 3 de octubre.

“Si tuviste contacto físico con el animal o tu mascota interactuó con él, comunícate al 911 o al 99 88 88 66 40 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, para recibir orientación y seguimiento por parte del personal de salud o acude a tu unidad médica más cercana”, pide la autoridad, sin dar más detalles.

En redes sociales también circula una imagen en la que se advierte que el zorro podría transmitir rabia.

También recomienda no tocarlo ni darle de comer, mantener a niños y mascotas alejados, si hay un rasguño, mordida o contacto con saliva ir al centro de salud, mantener vacunadas a las mascotas contra dicha enfermedad y reportar avistamientos.