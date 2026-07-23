Buscan agilizar indagación por nexos con el crimen

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de reforma constitucional con el fin de agilizar las investigaciones y eliminar el juicio de desafuero en caso gobernadores, cuando existan indicios fundados o imputaciones formales de crimen organizado y delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece también que se pueda proceder de forma penal contra de titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, sin necesidad de declaración de procedencia, así como establecer su separación temporal del cargo una vez vinculados a proceso.

Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado federal del Partido Acción Nacional, en la iniciativa argumenta que se busca con ello evitar un uso faccioso o político de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el Estado actúe con rapidez, legalidad, objetividad y sin interferencias políticas a través de investigaciones, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales.

Además, la eliminación de obstáculos procesales en casos graves. Se plantea permitir que, en supuestos específicos, se pueda proceder penalmente contra gobernadores sin necesidad de declaración de procedencia o juicio de desafuero, así como establecer su separación temporal del cargo una vez vinculados a proceso.