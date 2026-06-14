Buscan agravar delito de trata de menores

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa para considerar como modalidad agravada de la trata de personas, cuando el enganche o captación de menores de 18 años se realice mediante el uso de redes sociales o videojuegos.

Se trata de una iniciativa de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, por la que se establece que quienes incurran en ese supuesto no tendrán derecho a libertad anticipada ni reclasificación a tipos penales menores, como estupro o corrupción.

Mediante reforma al artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Rejón Lara busca blindar tácticamente la ley frente al reclutamiento digital, lo que constituye una decisión de protección integral, actualización jurídica y defensa efectiva de la niñez y la adolescencia.

Indica que la trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes (NNA) ya no opera solamente en estaciones de autobús, calles, terminales o centros de explotación física; hoy se incuba, acelera y ejecuta también desde pantallas, perfiles falsos, chats privados, plataformas de redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos en línea y ecosistemas digitales diseñados para la interacción permanente.

Cuando el enganche ocurre en un entorno digital -abunda- el daño no es menor ni accesorio; por el contrario, la capacidad de acecho, manipulación, segmentación de víctimas y expansión del control criminal se multiplica.

La diputada destaca que la ley vigente reconoce la trata, sanciona la captación y prevé agravantes generales, pero todavía no identifica el uso de tecnologías de la información como medio comisivo agravado, pues “la trata de menores en México ha mutado hacia entornos digitales, las carpetas de investigación aumentaron en el último año y una parte relevante de los procesos de captación del crimen organizado comienza en redes sociales o plataformas de gaming”.