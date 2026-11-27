Universidades de México y China buscan ampliar la cooperación en Inteligencia Artificial (IA), investigación aplicada, movilidad estudiantil y reconocimiento mutuo de estudios, como parte de los trabajos del V Foro de Rectoras y Rectores México-China, celebrado en la Ciudad de México, informó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

“La educación es una causa noble de valor histórico y desarrollo continuo. Tanto China como México consideran la formación de talento calificado y la producción de conocimiento como pilares estratégicos para la transformación nacional”, expresó Chen Daojiang, embajador de la República Popular China en México.

Durante el encuentro, Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Anuies, señaló que el diálogo entre los gobiernos de ambas naciones abrió nuevas oportunidades para desarrollar proyectos de investigación, formación profesional e intercambio de estudiantes y docentes.

Incorporación de la IA

Explicó que uno de los principales temas del foro fue la incorporación de la IA en los procesos de enseñanza e investigación de las instituciones de educación superior.

Otro de los ejes fue la vinculación entre universidades y empresas para desarrollar proyectos de investigación aplicada y abrir espacios de formación profesional para los estudiantes.

En materia de movilidad académica, González Placencia destacó la necesidad de impulsar las becas, la preparación lingüística y el reconocimiento de los estudios cursados en instituciones de ambos países.

Gustavo Pacheco López, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que México y China mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de cinco décadas y que el encuentro da continuidad a más de 15 años de diálogo académico bilateral.