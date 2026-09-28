Buscan censurar “memes” con legislación ambigua

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, calificó como grave que Morena pretenda abrir la puerta a la censura de “memes”, sátiras, parodias, caricaturas o cualquier forma legítima de crítica política mediante reformas en materia de propiedad intelectual.

El dirigente panista señaló que la discusión en torno al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el Senado de la República ha encendido alertas por la posibilidad de que una redacción ambigua sobre el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica y signos oficiales pueda alcanzar contenidos satíricos o críticos.

Señaló que Acción Nacional ha exigido que cualquier redacción cierre de manera expresa esa posibilidad y proteja sin ambigüedades el periodismo, la crítica política, la sátira, la parodia, la caricatura, el humor y los “memes”.

Censura indirecta

Jorge Romero afirmó que el PAN reconoce la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos legítimos de autores y creadores, pero advirtió que una regulación mal diseñada puede generar incentivos para retirar contenidos, provocar autocensura o inhibir el debate público.

“La censura indirecta también puede producirse cuando resulta más sencillo borrar una publicación que defenderla, o cuando periodistas, caricaturistas y creadores deben preguntarse si una crítica al gobierno puede convertirse en un problema legal”, advirtió.

Romero Herrera recordó que la preocupación del PAN no surge de manera aislada. En 2025, una iniciativa en materia de telecomunicaciones incluyó originalmente la posibilidad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, disposición que finalmente fue retirada; posteriormente surgió la discusión sobre derechos de las audiencias y el papel del Estado frente a determinados contenidos.