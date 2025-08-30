Buscan cerrar huecos legales que evitan pago de impuesto

El gobierno de Estados Unidos busca cerrar los huecos legales que usan las empresas para evitar el pago de impuestos, por lo que gravará con aranceles a los productos de México que se envíen a ese país y no tengan un certificado de origen que demuestre que es un bien hecho en territorio mexicano.

Este viernes, las reglas cambiaron para todos los envíos menores a 800 dólares que se envían por las empresas de paquetería, ya que si no cumplen con el contenido nacional que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pagarán arancel de 25 % sobre el valor de la mercancía y, en su caso, el arancel de Nación más Favorecida, más el arancel de 50 % si contienen acero, aluminio y cobre.

De acuerdo con DHL Express, ellos no se verán afectados debido a la reciente Orden Ejecutiva “Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries”. Sin embargo, se aplicarán los aranceles correspondientes según la legislación vigente, en envíos urgentes internacionales hacia Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico.