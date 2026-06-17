Buscan Coordinación del Comité de Defensa de la 4T

La senadora del Partido Verde, Jazmín Bugarín, solicitó licencia para dejar su cargo para participar en la contienda interna de la coalición Morena-PVEM-PT para buscar ser la coordinadora del Comité de defensa de la 4T en el estado.

Bugarín, de 39 años, militó antes en el PRI e inició su carrera política en el municipio de La Yesca, donde fue regidora suplente; además ha sido diputada local y en dos ocasiones diputada federal.

“Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa de servicio, un nuevo capítulo en el que seguiré entregando mi esfuerzo, mi experiencia y mi corazón a las causas de nuestra gente”, señaló Bugarín al dar a conocer su solicitud de licencia.

Este martes el PVEM expresó su respaldo para que la senadora busque la candidatura de la coalición al gobierno de Nayarit en 2027.

“Ha demostrado ser una mujer de resultados, con experiencia, sensibilidad social y una trayectoria construida con trabajo constante”, señaló la dirigencia nacional del partido a través de un comunicado.