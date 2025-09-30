Buscan dar certezas a los ahorradores

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, y sus miembros, para impulsar la “certidumbre jurídica al sistema financiero”.

“Es necesario que haya un proceso deliberativo que dé certezas a los ahorradores, que dé certezas a la ciudadanía; y yo espero que podamos encontrar en este proceso legislativo cauce a las distintas iniciativas que se han presentado, para dar certezas a ambos. También esta asociación sepa que en esta Cámara de Diputados haremos todo el proceso de manera transparente, plural y apegada a la legalidad”, dijo.

Dicha reunión se dio después de que el pasado 8 de septiembre el Ejecutivo federal propusiera, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) contenida en el Paquete Económico 2026, aumentar la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ahorradores, para pasar de 0.50 % que se aplica actualmente, a 0.90 % para el siguiente año.