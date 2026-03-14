Buscan equilibrio entre taxistas y plataformas

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que como parte de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se habilitará un estacionamiento de corta estadía para taxis de aplicación.

En la conferencia en las instalaciones de la Sexta Región Naval, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se resolverá el conflicto en el AICM entre taxistas y aplicaciones.

Medidas

En ese sentido, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, señaló que se tiene que encontrar un equilibrio entre ambos sectores: “Están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden recibir, ir hasta la terminal a recibir el pasaje.

“(...) pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir, pero tenemos, son acuerdos que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses», aseguró.