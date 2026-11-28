México cuenta con instrumentos internacionales para exigir a Estados Unidos (EUA) que responda por los posibles daños ambientales ocasionados por los residuos espaciales presuntamente procedentes de SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, en las costas de Tamaulipas, donde desde 2024 se han recuperado aproximadamente dos toneladas de desechos, señalaron investigadores de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

“Al final del día, el estado de lanzamiento es el que responde por las situaciones o por los lanzamientos de las empresas privadas”, explicó Raúl Gutiérrez Patiño, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de esa casa de estudios.

El especialista indicó que México puede recurrir al Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, del que ambas naciones forman parte, para exigir responsabilidades al gobierno estadounidense.

El artículo XIV de dicho instrumento contempla la creación de una comisión de reclamaciones cuando las controversias entre países no logran resolverse mediante negociaciones diplomáticas.

Por su parte, María Zorrilla Ramos, investigadora del Centrus, advirtió que la llegada de residuos espaciales a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, no sólo representa un problema ambiental, sino también de soberanía nacional.

“El gobierno mexicano, más allá del tema ambiental, tiene que entender que ya tiene que entrar a la discusión sobre el espacio exterior como un actor de primer nivel”, sostuvo.