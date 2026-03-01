Buscan filtros obligatorios para candidaturas

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Humberto Vázquez Robles, presentó una iniciativa para establecer evaluaciones técnicas obligatorias como requisito previo para registrar candidaturas a cargos de elección popular.

Ante la situación que vive el país con la captura de líderes de cárteles de la droga, la aparición de narconóminas y las acusaciones contra legisladores, políticos y funcionarios por sus vínculos con el crimen organizado, dijo que es urgente esta reforma.

Señaló que “la propuesta se basa en una premisa directa: el sistema político mexicano actualmente carece de un umbral mínimo de integridad verificable para aquellos que aspiran a ejercer el poder público”.

“En un contexto de corrupción persistente, deterioro institucional e infiltración criminal en espacios representativos, continuar sin filtros no es neutral: es permisivo”, afirmó el senador Vázquez Robles.

La iniciativa establece las siguientes siete evaluaciones técnicas como estándar mínimo de idoneidad y confiabilidad:

Evaluación médica para certificar la aptitud física real en el desempeño del cargo, evaluación toxicológica para descartar adicciones que comprometan la toma de decisiones, prueba psicométrica para estabilidad emocional y evaluación cognitiva, prueba de polígrafo para identificar posibles vulnerabilidades de riesgo, evaluación de competencias académicas acordes al cargo, revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales y análisis de congruencia patrimonial para verificar el origen de los recursos.

La propuesta incluye que estas evaluaciones sean requisito obligatorio antes del registrar candidaturas y se desarrollen a través de legislación secundaria con reglas técnicas claras y supervisión institucional.