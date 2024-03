Buscan generar empatía a través del miedo

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay participantes “que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas, que desde luego existen, de inseguridad”.

A pregunta en torno al mensaje del “miedo” entre la gente que —se le dijo— están impulsando una de las aspirantes presidenciales (en alusión a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez), el jefe del Ejecutivo subrayó que se quiere posicionar ese ambiente con propósitos político-electorales, particularmente desde la oposición.

En ese sentido, López Obrador consideró que los estrategas que apuestan por ese argumento “están muy despistados”, pues “la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz. La verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada. Esa es mi opinión, no es por ahí”.

Posteriormente, refirió que la oposición no solo está manejando el asunto de la inseguridad, sino también la versión que él y su gobierno estarían vinculados al crimen organizado, y en el caso de la Ciudad de México el de la escasez del agua.

“¿Qué otra cosa están manejando? Pues esto de la violencia, lo del agua, pero eso tiene que ver más que nada aquí en la ciudad. ¿Qué otra cosa? Lo del narcotráfico, ‘narcopresidente’, eso no me meto, pero lo del ‘narcopresidente’ con mucho dinero, muchísimo dinero, millones de pesos, nuestros adversarios echaron a andar una campaña, incluso utilizaron al New York Times para calumniar y a otros medios”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que su gobierno está buscando proteger a todos los candidatos y aspirantes electorales, pues indicó que esto es responsabilidad del Gobierno Federal.