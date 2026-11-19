Los participantes de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026 buscan coordinar acciones para la defensa de una de las migraciones más complejas del planeta, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) propuso incorporar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un apartado específico para resguardar los corredores de las lepidópteras.

A esta reunión acudieron 400 personas, entre investigadores, autoridades ambientales, representantes de organizaciones internacionales y dueños de los bosques, así como el mandatario michoacano Ramírez Bedolla, quien expuso la razón de su propuesta.

Dijo que proteger a las mariposas monarca exige mirar mucho más allá de los santuarios de hibernación. En su travesía de miles de kilómetros desde Canadá hasta el centro de México, la especie cruza pastizales, desiertos, corredores agrícolas, carreteras y manchas urbanas, enfrentando presiones que ningún estado o país puede resolver en solitario.