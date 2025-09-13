Buscan “Ley Tupperware”; beneficio para mercantes

La senadora Cynthia López Castro presentó una iniciativa para reconocer a las trabajadoras de venta por catálogo en la ley Federal del Trabajo y así poder brindarles seguridad social, la cual ya fue bautizada por las beneficiarias como la “ley Tupperware”.

En México son más de 402 mil personas trabajan como vendedoras por catálogo y más de tres millones familias en todo el país que han trabajado en la venta por catálogo, con datos de la plataforma Data México. De ellas, el 96.8 % son mujeres, con una edad promedio de 47.5 años, lo que muestra la relevancia de esta actividad como fuente de ingreso para miles de familias en el país.

La iniciativa de la senadora morenista reforma y adiciona el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo para incorporar a las personas vendedoras por catálogo

“Pese a la importancia social y económica de esta actividad, las personas vendedoras por catálogo no cuentan con un reconocimiento específico en la Ley Federal del Trabajo, lo que limita el acceso a seguridad social y a otros derechos laborales básicos”, expuso.

Dijo que la reforma, ya turnada a comisiones para su análisis, busca incluir expresamente a las personas vendedoras por catálogo como trabajadoras con derecho a seguridad social y a todas las prestaciones reconocidas por la Ley, la Constitución y los tratados internacionales firmados por México.

De aprobarse, las empresas estarían obligadas a pagar el aseguramiento en el régimen del seguro social a quienes desempeñen esta actividad, otorgando así certeza laboral a un sector que históricamente ha permanecido en la informalidad.

Cabe destacar que en 2019 la Secretaría de Hacienda, en el sexenio de López Obrador, propuso una reforma a este sector para gravar con impuestos las ventas por catálogo, las cuales representan un ingreso muy importante para millones de familias en México.