Buscan origen de falla que causó suspensión de vuelos

El gobierno quiere estar seguro de que determina la “causa raíz” de los problemas que llevaron a la suspensión de vuelos en tierra en todo Estados Unidos (EUA) momentos antes de hacer correcciones amplias al control del tráfico aéreo, declaró el domingo el jefe de transporte del país.

El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la extraordinaria interrupción que enredó los viajes y planteó inquietantes preguntas sobre cómo un sistema tan integral para el país puede ser tan vulnerable.

Las autoridades están analizando dos enrutadores instalados en las últimas semanas en instalaciones de la Administración Federal de Aviación en Arkansas y Texas, según el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien durante apariciones en cinco programas de noticias de televisión intensificó su presión al Congreso para que proporcione dinero para modernizar un sistema que, dijo, había sido descuidado durante décadas.

Trump mantuvo silencio sobre el tema

Trump no había comentado públicamente ni en redes sociales sobre la suspensión nacional de vuelos aplicada el viernes por la tarde. Posteó muchas veces en sus redes pero sobre temas completamente ajenos, mientras pasajeros frustrados quedaban varados en aeropuertos y las aerolíneas se apresuraban a restablecer la normalidad en los viajes.

Asimismo, afirmó el domingo por la mañana en una nueva publicación en su plataforma de redes sociales que su administración ha comenzado a modernizar ese sistema, pero que la tarea no debería hacerse “a cuentagotas”.

“No puedo pedir perdón por algo que heredamos. Y no puedo culpar a demócratas o republicanos, porque es culpa de ambos. Es una falta de inversión que se remonta a 20, 25 o 30 años”, declaró Duffy en una de sus entrevistas.

Finalmente, el gobierno de Donald Trump advirtió durante el domingo que los problemas en el transporte aéreo de EUA, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes y demorar el retorno a la normalidad.