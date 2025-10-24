Buscan prohibir cirugías estéticas en menores

Con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez, así como proteger su salud, bienestar, e incluso su vida, la senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para prohibir de manera expresa cualquier cirugía estética en personas menores de edad, además de establecer como delito la práctica de estos procedimientos y sancionarlos penal y administrativamente.

La legisladora denominó a esta propuesta la “Ley Nicole”, en referencia a Paola Nicole, una adolescente de 14 años del estado de Durango que perdió la vida luego de complicaciones tras realizarse una cirugía estética. Lamentó que en este caso “el consentimiento de su madre, los intereses económicos de una clínica y la presión social pudieron más que la prudencia médica y la obligación de proteger a la menor”.

Agregó que este no es un hecho aislado, sino el espejo de un problema creciente que atraviesa hogares, escuelas, redes sociales y consultorios en todo el país. En este sentido, detalló que de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en 2017 se realizaron un millón 36 mil 618 procedimientos estéticos en México para menores de edad.

Lamentó que cada vez hay más casos de menores de edad que con el apoyo y consentimiento de sus padres se realizan alguna operación estética, incluso señaló la práctica de ofrecer cirugías estéticas como regalo al cumplir 15 años, sin tomar en cuenta los riesgos de estas, los cuales se minimizan “a cambio de verse mejor, de tener más seguidores, de tener más visualizaciones, más likes, más exposición social en medios y redes sociales”, señaló.