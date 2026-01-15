Buscan proteger datos de usuarios de líneas

La senadora morenista, Lucía Trasviña Waldenrath, informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, el cual tiene el objetivo de reforzar la protección de datos personales tras recientes vulneraciones de seguridad derivadas de la implementación del registro obligatorio de líneas móviles.

En una ficha informativa publicada en sus redes sociales, la legisladora subrayó que con esta proposición con punto de acuerdo se busca que el Congreso de la Unión exhorte a diversas autoridades de la administración pública federal a reforzar la vigilancia.

Trasviña subrayó que va por reforzar también la supervisión, protección y estándares de seguridad en la información privada de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Fundamento

Señaló que lo anterior se presenta con fundamento en el marco constitucional, legal vigente y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

A partir del pasado viernes 9 de enero, inició el registro obligatorio para todas las líneas telefónicas móviles, las cuales deberán estar asociadas a una persona física o moral que, de acuerdo con el Gobierno Federal, es una medida que busca combatir delitos de extorsión, fraude o secuestro.