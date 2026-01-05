﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Buscan que aguacate de Edomex se consuma en el Super Bowl

Enero 05 del 2026
Buscan que aguacate de Edomex se consuma en el Super Bowl

El Senado alista un punto acuerdo que permitiría que el aguacate producido en el Estado de México sea consumido en el próximo Super Bowl, a realizarse en San Francisco, California, el próximo 8 de febrero.

La senadora del Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, busca fortalecer la presencia del aguacate mexiquense en Estados Unidos, por lo que exhortó a las autoridades mexicanas a impulsar la eliminación de las barreras administrativas y el acompañamiento de las autoridades sanitarias para acreditar que la entidad está libre de plagas.

Expuso que actualmente la entidad se ubica en el tercer lugar como productor de aguacate a nivel nacional, solo después de Michoacán y Jalisco, pero que este potencial productivo no se ha traducido en las mismas oportunidades de comercialización y expansión.

La legisladora indicó que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal (Sader), se tiene registro que en la región sur del Estado de México se cultivan más de 12 mil 941 hectáreas dedicadas a este fruto.

Mariela Gutiérrez consideró que es urgente homologar las condiciones, certificaciones y garantías de venta con las que ya cuenta Michoacán, para asegurar que el “oro verde” mexiquense tenga el acceso al mercado que merece, detonando así el bienestar y la justicia económica para la entidad.

﻿