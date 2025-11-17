Buscan que la Corte revise amparo de Cabeza de Vaca

Con mesas instaladas en plazas públicas de diez municipios, Morena Tamaulipas arrancó la jornada de recolección de firmas ciudadanas, con el propósito de respaldar la exigencia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise a fondo el juicio de amparo indirecto, que promovió el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La dirigencia estatal de Morena informó que militantes, simpatizantes y ciudadanos acudieron a las mesas.

Las firmas son recolectadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Soto La Marina, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante, Xicoténcatl, Miguel Alemán y Tampico.

Morena señaló que este ejercicio busca fortalecer la demanda para que la Suprema Corte analice las irregularidades registradas en el proceso.

Dicha recolección de firmas se mantendrá activa durante los próximos 15 días. Las firmas recabadas serán entregadas a la ministra Lenia Batres Guadarrama, acompañadas de un oficio donde se documentan los antecedentes del caso.