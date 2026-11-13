Buscan reactivar lazos interparlamentarios

El Senado de la República y el Gobierno de Canadá buscarán fortalecer sus relaciones políticas mediante la reactivación de los encuentros interparlamentarios entre legisladores de ambos países.

Durante una reunión con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, planteó recuperar estos mecanismos de diálogo legislativo para intercambiar experiencias, conocer las agendas parlamentarias de ambas naciones y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

El legislador de Morena sostuvo que México y Canadá tienen intereses comunes que van más allá del turismo y los intercambios culturales, particularmente en materia comercial y económica, por lo que consideró necesario incrementar la presencia de inversiones canadienses en territorio mexicano y ampliar las oportunidades para empresarios de ambos países.

Martínez Miranda recordó que México y Canadá compartieron la organización de la pasada Copa Mundial de Futbol junto con Estados Unidos.

Sin embargo, subrayó que la relación debe avanzar hacia una mayor cooperación económica, comercial, cultural, social y turística, mediante mecanismos institucionales que permitan mantener una comunicación permanente.

Por su parte, el embajador Cameron MacKay destacó que la relación bilateral atraviesa una etapa de estrecha colaboración y señaló que México representa un socio estratégico para Canadá en la promoción de sus intereses económicos, comerciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.