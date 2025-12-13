﻿﻿
Buscan reactivar reuniones entre México, EUA y Canadá

Diciembre 13 del 2025

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, afirmó que busca reactivar la realización anual de reuniones interparlamentarias entre Estados Unidos, Canadá y México para coadyuvar en temas como la renegociación del T-MEC.

El senador morenista anunció que el Senado trabaja para reactivar el mecanismo interparlamentario México–Estados Unidos–Canadá, que lleva varios años sin sesionar, con el fin de acompañar la revisión del tratado y sensibilizar a legisladores estadounidenses.

“Una interparlamentaria que incluya a Estados Unidos y, si se puede, a Canadá también, permitirá construir una atmósfera positiva”, afirmó.

