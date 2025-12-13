Buscan reactivar reuniones entre México, EUA y Canadá

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, afirmó que busca reactivar la realización anual de reuniones interparlamentarias entre Estados Unidos, Canadá y México para coadyuvar en temas como la renegociación del T-MEC.

El senador morenista anunció que el Senado trabaja para reactivar el mecanismo interparlamentario México–Estados Unidos–Canadá, que lleva varios años sin sesionar, con el fin de acompañar la revisión del tratado y sensibilizar a legisladores estadounidenses.

“Una interparlamentaria que incluya a Estados Unidos y, si se puede, a Canadá también, permitirá construir una atmósfera positiva”, afirmó.