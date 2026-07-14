Buscan reapertura al ganado mexicano

A un año de que Estados Unidos frenó la exportación de ganado por el resurgimiento de la plaga de gusano barrenador en México, el Gobierno federal busca todavía el diálogo con autoridades estadounidenses para abrir la frontera, especialmente tras las acciones implementadas para controlar los casos de esta infestación.

“Obviamente nosotros quisiéramos que se abriera la frontera desde el primer momento. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho frente a ello? El control de la plaga, incluida la construcción de una planta (de moscas) y además hemos dado apoyo a los ganaderos particularmente Sonora, Coahuila y Durango”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este lunes 13 de julio, explicó que hace décadas México y Estados Unidos enfrentaron una situación similar y se pudo erradicar la plaga con la ayuda de moscas estériles, las cuales se producirán en la nueva biofábrica de moscas estériles localizada en Metapa de Domínguez, Chiapas.

“Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos, que está analizando Cofepris, el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible y que es más eficiente porque son machos los que se liberan y entonces tiene el doble de productividad. Entonces ya se erradicó una vez en México”.

En Palacio Nacional, la mandataria indicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está trabajando con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y su titular Brooke Rollins para liberar moscas y así poder abrir la frontera al ganado mexicano.