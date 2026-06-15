Buscan recabar 20 mil firmas para impulsar muerte asistida

El colectivo Libertad para Morir busca 20 mil firmas, equivalente al 0.25 % del padrón electoral de la Ciudad de México, para llevar a su discusión una iniciativa de asistencia médica para morir al Congreso local.

Asunción Álvarez del Río explicó que esta propuesta busca darle la oportunidad de recibir la muerte de manera asistida y sin dolor a las personas que tengan una enfermedad terminal y estén sufriendo de manera intolerable.

Refirió que en la ciudad hay la posibilidad recibir cuidados paliativos o rechazar tratamientos cuando se tiene un padecimiento, pero con ello se busca ampliar la libertad de las personas que se encuentran en una situación terminal.

Acotó que para la recolección de firmas están usado una app del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los residentes en la CDMX se pueden sumar al proyecto.

En el caso de que alguna persona no tenga una identificación en la capital, invitó a promover la propuesta con amigos o familiares que tengan su credencial para votar en la CDMX.

Refirió que la ruta paran llevar esta iniciativa al Congreso de la CDMX fue la iniciativa ciudadana, por lo que no buscan el apoyo de un legislador o una bancada por ahora.

“Lo que tenemos que lograr es la recolección suficiente de firmas para que el congreso esté obligado a revisar (la propuesta), no necesitamos para eso el apoyo de un diputado, después tendremos que ver quién nos apoya pero sería después”, subrayó.

Sin embargo, tienen los meses de junio y julio para lograr las rúbricas necesarias, ya que buscan que esta propuesta llegue al siguiente periodo legislativo en septiembre.