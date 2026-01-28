Buscan revivir al PRD de cara a elecciones del 2027

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca revivir y recuperar el registro como fuerza política nacional de cara a las elecciones intermedias del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, destacaron dirigentes estatales de esa fuerza política.

Actualmente, el PRD tiene registro en 13 estados del país por lo que lideres en esas entidades llamaron a la creación de un movimiento o frente donde no se descartan alianzas con organizaciones de izquierda para poder estar en las boletas electorales el próximo año.

Se calcula que en el país hay alrededor de un millón de perredistas, por lo que los dirigentes estatales del Sol Azteca suscribieron un acuerdo desde Guerrero para cerrar filas, donde destacaron que su movimiento cuenta con proyecto, ruta y estructura para enfrentar el proceso electoral de 2027, con el objetivo de reposicionarse como una opción clara de izquierda en el país.

De entrada, el bloque Nacional de partidos locales del PRD, se deslindó de las dirigencias del pasado y de las alianzas que se conformaron con el PAN y el PRI así como la firma del Pacto por México.

Se deslindan de viejos liderazgos

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, aseguró en entrevista en el Senado que este bloque perredista se deslinda de sus viejos liderazgos, a quienes responsabilizó de errores políticos, del alejamiento de la militancia y de conducir al partido a la pérdida de su registro nacional.

Afirmó que este nuevo comienzo busca recuperar al Sol Azteca como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia, autonomía estatal y una ruta común de reorganización donde se busca incidir en la agenda pública y preparar perfiles competitivos para los próximos retos electorales.

Destacó que el bloque firmó un posicionamiento público de alcance nacional en el que se establece la decisión de caminar juntos para fortalecer al partido.