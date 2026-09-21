Buscan tipificar ecocidio con 30 años de prisión

Frente al incremento de afectaciones a los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la urgencia de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, la diputada Verónica Martínez García presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de tipificación del ecocidio.

La propuesta busca castigar con penas de 15 a 30 años de prisión, de cinco mil a cincuenta mil días multa, y la obligación de la reparación integral del daño a quienes dolosamente, por acción u omisión, realicen conductas que generen un impacto grave, extenso o irreversible en los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales.

Impacto ambiental

La legisladora priista señaló que si bien el artículo 4° de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, “en los últimos años el país ha enfrentado graves deterioros derivados de actividades industriales irregulares, deforestación masiva, contaminación de cuencas hidrológicas y desastres ecológicos que frecuentemente quedan impunes o con sanciones administrativas insuficientes”.

Explicó que su propuesta pretende adicionar el artículo 416 bis al Código Penal Federal para definir claramente el delito de ecocidio y establecer los parámetros de daño grave, extenso e irreversible.