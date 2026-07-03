Buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

La construcción de indicadores con perspectiva de género y la desagregación de datos son herramientas indispensables para visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y diseñar políticas públicas capaces de transformar sus condiciones de vida, señalaron especialistas y funcionarias durante la apertura del taller Avances en la Construcción de Indicadores de Género, Medio Ambiente y Cambio Climático y su Georreferenciación.

El encuentro, organizado por El Colegio de México, el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género y ONU Mujeres México, reunió a especialistas para analizar el desarrollo de herramientas estadísticas que permitan identificar con mayor precisión los efectos diferenciados del cambio climático y las problemáticas ambientales sobre las mujeres.

Durante la inauguración, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que los avances en materia de estadísticas de género han sido resultado de décadas de trabajo de académicas y del movimiento feminista.

La funcionaria señaló que la generación de información debe traducirse en beneficios concretos para las mujeres, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad derivadas de múltiples factores sociales, económicos y territoriales.

El taller contempla paneles de alto nivel, la revisión de indicadores nacionales desarrollados en países como Brasil, Chile y México, así como el análisis de metodologías de georreferenciación que permitan identificar con mayor precisión las brechas de género vinculadas con el medio ambiente y el cambio climático.