Buscaré candidatura solo si Morena me lo pide

El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que no acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respete su derecho a buscar la candidatura al gobierno de Guerrero y suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.

De buen humor y hasta en lenguaje cantinflesco, Salgado Macedonio aclaró en entrevista de medios que solo se registrará para competir en la encuesta de Morena si el partido lo llama.

“Lo que determine Morena, si a mí Morena me dice, órale, a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú, ahí voy, pues si no me dice nada, aquí me quedo. Pero, como decía Freud, la política es como el amor, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy aquí contento y feliz. Pero si me dicen, jálate para acá, yo voy. Si me dicen. Pero si no me dicen, para qué ando de alborotado”, señaló.

El exalcalde de Acapulco negó que tenga pensado solicitar licencia al Senado para ir por la gubernatura de su estado. “No me estoy retirando. A ver, si me retiro, ¿qué van a decir? La quiere. Si no me retiro, ¿qué van a decir? Que no la quiero. Yo voy a estar aquí, si no me llaman, ¿a qué voy? Yo iré si me llaman. Y, si no me llaman, ¿para qué voy?”, comentó.