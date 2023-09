Ambos políticos se encuentran en una disputa judicial. Cortesía

México.- La defensa legal del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y persecución política en contra del ex mandatario estatal, sin embargo, Nieto aseguró que "están desesperados".