La defensa legal del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y persecución política en contra del ex mandatario estatal, sin embargo, Nieto aseguró que “están desesperados”.

“El MP ha recibido los elementos de prueba, se dice que Santiago Nieto tiene fuero pero tiene que comparecer y responder por todos estos cargos. Tengo fe en la FGR y es momento que ponga orden de lo que estamos viviendo”, manifestó el abogado Javier Coello Trejo, defensor del ex gobernador de Tamaulipas.

Por su parte, Santiago Nieto dijo que “la FGR logró que un tribunal colegiado revocara un amparo contra la vinculación a proceso del exgobernador, por lo que subsiste su orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero”, señaló el actual fiscal general de Justicia de Hidalgo.

Apenas el 31 de agosto pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas dejó sin efecto la sentencia sobre la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Primer Tribunal, bajo la ponencia del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, revocó el fallo de febrero de este año dictada por el juez octavo de Distrito en Tamaulipas, a quien se solicitó reponer el procedimiento, ya que el juzgador no emplazó al agente del Ministerio Público (MP) para conocer el caso.