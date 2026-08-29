¿Cabeza de Vaca puede ser candidato presidencial?

Tras presentar distintos supuestos para determinar si una persona puede ser candidata o no, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea indicó que Francisco Cabeza de Vaca es considerado prófugo de la justicia, por lo que no puede ser candidato a la presidencia en 2030 como el panista desea.

“Si esta persona tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez y está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la presidencia de la República”, explicó.

Sin embargo, el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia reconoció que no conoce las condiciones del caso por lo que no podría pronunciarse. A pesar de esto, señaló que los supuestos mencionados aplicarían para cualquier persona si se presentaran dichas circunstancias.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que para ser candidato o candidata a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, se debe estar en pleno goce de sus derechos político-electorales.

Derechos

Precisó que de acuerdo con el artículo 38 constitucional, se suspenden estos derechos por estar en prisión preventiva; por cumplir una sentencia condenatoria privada de la libertad; porque le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad; por ser prófugo de la justicia; y por tener condena por algún delito de los señalados en la fracción octava del artículo 38.

La explicación del experto derivó a que ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si una persona con antecedentes penales u órdenes de aprehensión puede ser candidata presidencial. La mandataria federal leyó los requisitos para ser presidente establecidos en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconoció que tener órdenes de aprehensión no es impedimento para ser candidato.

Arturo Zaldívar señaló que en años anteriores, el Máximo Tribunal entró en debate sobre si a una persona con órdenes de aprehensión o procesadas por delitos se les suspendían o no sus derechos políticos.