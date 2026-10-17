Cada día, 86 menores llegan a hospitales víctimas de violencia

En México, 31 mil 578 niñas, niños y adolescentes de entre uno y 17 años recibieron atención hospitalaria durante 2025 después de sufrir violencia familiar o fuera de ese ámbito, un promedio de 86 menores al día, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con los registros de lesiones de la Secretaría de Salud.

La cifra es 361.9 % mayor a la reportada en 2010, cuando 6 mil 837 menores fueron atendidos por esas causas. Aunque entre 2024 y 2025 las atenciones disminuyeron 2.6 %, de 32 mil 409 a 31 mil 578, el dato del año pasado fue el cuarto más alto desde que comenzó la serie, hace 15 años.

Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, advierte que el aumento de los registros no necesariamente significa que hoy haya más víctimas que hace 15 años.

Capacidad institucional

Explica que también crecieron la capacidad institucional para documentar los casos, las denuncias y el rechazo social a prácticas violentas que durante décadas estuvieron normalizadas dentro de las familias y las escuelas.

Expone que desde 2014 existe un marco legal más sólido para prevenir y registrar estas agresiones, por lo que parte del incremento puede responder a que ahora más niñas, niños y adolescentes denuncian y las instituciones evidencian hechos que antes permanecían ocultos.

Tres de cada cuatro víctimas fueron niñas y adolescentes, quienes representaron 75.1 % del total. Además, 82 % tenía entre 12 y 17 años; 12.8 %, entre seis y 11, y 5.1 %, entre uno y cinco años.

Pérez sostiene que las agresiones contra la infancia no puede analizarse de manera aislada y que la elevada proporción de niñas y adolescentes entre los perjudicados muestra también un componente de violencia machista.

“Las víctimas son fundamentalmente niñas y adolescentes porque en la cultura machista se están disciplinando sus cuerpos, sus pensamientos y sus proyectos de futuro”, afirma.

Principal escenario: entorno familiar

El entorno familiar aparece como uno de los principales escenarios de las agresiones. De las 31 mil 578 atenciones contabilizadas por Redim, 62.9 % correspondió a violencia familiar y, dentro de este grupo, 86.7 % de las víctimas fueron mujeres.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también advierte sobre la presencia de la violencia dentro del hogar. Con información de la Secretaría de Salud, señala que 70.89 % de las lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes atendidas durante 2024 ocurrieron en la vivienda donde habitaban.

Además, 55.5 % de la población infantil y adolescente ha experimentado métodos de disciplina violenta en casa, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, referencia del organismo.

La violencia sexual representa 35.2 % de las atenciones analizadas por Redim durante 2025 y afecta principalmente a mujeres: 92.9 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes.

El Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México 2018-2025, elaborado por Unicef México, revela que la tasa nacional de violencia sexual contra menores de 18 años pasó de 58.4 víctimas por cada 100 mil en 2018 a 127.2 en 2023. Entre niñas y adolescentes mujeres alcanzó 223.6 por cada 100 mil, frente a 34.2 entre niños y adolescentes hombres.

Pérez considera indispensable avanzar hacia modelos de crianza positiva y una educación que cuestione los roles tradicionales de género. “Tenemos que ir rompiendo con esta idea de que las niñas son lindas, que las niñas obedecen y no pueden comportarse como hombres, para poder desarrollar realmente una educación basada en la igualdad y en la equivalencia humana”, subraya.

El mismo documento de Unicef destaca que 53 % de las adolescentes de 15 a 17 años declaró haber experimentado alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021.

Por tipo de agresión, 32.2 % de los menores atendidos en hospitales durante 2025 sufrieron violencia física y 27.1 % psicológica. También hubo registros por abandono o negligencia y afectaciones económicas o patrimoniales.

Edomex con más casos

El Estado de México concentró el mayor número de atenciones por violencia familiar y no familiar durante 2025, seguido de Jalisco y Guanajuato. Estado de México y Jalisco reunieron uno de cada tres casos contabilizados en el país.

Redim advierte que los registros hospitalarios no reflejan la totalidad de las agresiones contra la infancia, debido a que muchas víctimas no llegan a los servicios de salud.

Sólo por violencia física, 10 mil 159 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos durante 2025 y 14 murieron a consecuencia de las agresiones. Entre las secuelas documentadas aparecen contusiones, heridas, fracturas, trastornos de ansiedad, depresión y amputaciones.

Jesús Villalobos, director ejecutivo de Utopía, una organización social que trabaja con niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza y violencia extrema en el Estado de México, sostiene que las agresiones contra la infancia no pueden seguir viéndose como parte de la vida cotidiana ni enfrentarse únicamente con apoyos económicos.