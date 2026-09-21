Cadena perpetua para “narcopolíticos”: PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, urgió al Gobierno Federal a poner fin de inmediato al “’narcopacto’ que mantiene con grupos criminales”, al señalar que estas alianzas son las que hoy vulneran gravemente la soberanía nacional, la paz y la libertad de las familias mexicanas.

En un comunicado, enfatizó que Acción Nacional mantendrá firme su agenda legislativa y política para castigar con cadena perpetua a los “narcopolíticos” y que paguen tras las rejas la más alta traición cometida contra la ciudadanía y la patria.

Exigencia

Romero exigió que las instituciones de justicia actúen sin distinción ni blindajes de impunidad, “quien traicione a la gente debe estar en la cárcel, sin importar el partido político al que pertenezca. No vamos a avanzar como país mientras las dependencias sigan entregadas al crimen organizado y se mantenga como política de Estado la división y la sordera ante quienes piensan distinto”.

El dirigente demandó al Ejecutivo “abrir los ojos” y escuchar a todas las voces del país, sin importar colores partidistas, para frenar la consolidación de un “narcogobierno que ha tomado el control de varias regiones del territorio nacional”.