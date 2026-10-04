Cae 8 % matrícula de primaria en México

Entre 2015 y 2024, la matrícula de primaria en México cayó 8 %, mientras que el número de docentes aumentó 7 %. En preescolar, la cantidad de alumnos disminuyó 12 % y la de maestros creció 20 %. Además, se prevé que entre 2024 y 2033 la población de 5 a 14 años se reduzca otro 8 %, de acuerdo con la organización civil Mexicanos Primero, con base en el informe “Education at a Glance 2026”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pese a la disminución de la matrícula y al aumento del número de maestros, México registra 23 estudiantes por docente en primaria y 31 en secundaria, frente a un promedio de 14 en ambos niveles entre los países de la OCDE.

En un comunicado, Mexicanos Primero explicó que la relación entre estudiantes y docentes no equivale al tamaño de los grupos, pues un mismo maestro puede atender a varios durante la jornada escolar.

La distribución del personal docente tampoco depende únicamente del número de alumnos, sino del tamaño de los grupos, las horas de clase, las tareas administrativas, las jubilaciones, las renuncias y la distribución de la población.

Señaló que México seguirá enfrentando diferencias entre entidades, comunidades rurales e indígenas, zonas de difícil acceso y escuelas con condiciones desiguales.

Tiempo de aprendizaje y presupuesto para la educación

También existen diferencias en el tiempo de enseñanza. En preescolar, el promedio de la OCDE es de 965 horas anuales, mientras que en México son 505, equivalentes a un promedio de 2.7 horas al día.

En materia de recursos, entre 2015 y 2023 México pasó de destinar 4.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, desde primaria hasta educación superior, a 2.9 %.

Durante el mismo periodo, el promedio de los países de la OCDE disminuyó de 4.4 % a 4.2 % del PIB.

La ONG agregó que la reducción de la población en edad escolar podría modificar las necesidades de gasto durante los próximos años, pero precisa que el número de estudiantes no determina por sí mismo cuánto debe invertir un sistema educativo.

También intervienen las condiciones existentes, los niveles de cobertura, la organización de los servicios y los recursos necesarios para la atención educativa.

En escolaridad, en 2015, 55 % de las personas de 25 a 34 años en México no había terminado la educación media superior; para 2025, la proporción disminuyó a 40 %.

Pese a esa reducción de 15 puntos porcentuales en una década, México mantiene la proporción más alta de jóvenes sin educación media superior entre los países de la OCDE. El promedio de la organización es de 12 %.

Diferencias educativas

Las diferencias dentro del país también son amplias. En la Ciudad de México, 32 % de los adultos no cuenta con educación media superior, mientras que en Chiapas la proporción alcanza 69 %.

Mexicanos Primero destacó que las diferencias educativas también se presentan según el lugar de residencia y las condiciones sociales y económicas de la población.

El análisis también refiere que disminuyó la proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación.

En México, ese indicador pasó de 23 % en 2015 a 19 % en 2025, aunque continúa por encima del promedio de 13 % de la OCDE.

Además, existe una diferencia de 19 puntos porcentuales entre mujeres y hombres en la proporción de jóvenes de ese rango de edad que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación.

En primera infancia, menos de 3 % de los niños menores de dos años participa en servicios de educación y atención.

A los dos años, la proporción aumenta a 9 %, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza 63 %.

Mexicanos Primero sostuvo que la baja participación en estos servicios puede relacionarse con su disponibilidad, el costo, las políticas de apoyo a las familias y la forma en que se organiza el cuidado infantil.

Intervención de mujeres en el sistema educativo

El documento de la OCDE también reporta diferencias en la participación de las mujeres dentro del sistema educativo.

Las mujeres representan 96 % del personal docente de preescolar, 71 % del de primaria, 56 % del de secundaria, 51 % del de educación media superior y 45 % del de educación superior.

En primaria, aunque representan 71 % del personal docente, constituyen sólo 51 % de quienes ocupan cargos directivos.

La diferencia es de 20 puntos porcentuales, superior al promedio de la OCDE, que es de 15 puntos.

La organización civil indicó que los datos muestran que ha aumentado la proporción de jóvenes que termina la educación media superior, se redujo el porcentaje de quienes no estudian ni trabajan y aumentó el número de docentes mientras disminuyó la matrícula en preescolar y primaria.

Sin embargo, cuatro de cada 10 personas de 25 a 34 años no cuentan con educación media superior; la atención a la primera infancia es limitada; persisten diferencias entre entidades y la cantidad de estudiantes por docente continúa por encima del promedio de la OCDE.