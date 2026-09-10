Cae Alexis “N”, relacionado al asesinato de Manzo

Autoridades estatales y federales detuvieron a Alexis “N”, identificado como operador regional de una agrupación criminal de Uruapan, Michoacán, relacionado con el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que agentes de dicha dependencia, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el funcionario, Alexis “N” asumió funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N” “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales de este homicidio.

“Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen”, puntualizó.