Cae autor intelectual del homicidio de Manzo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles sobre la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que, mediante la colaboración de las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados

“El Licenciado”; presunto autor intelectual

Jorge Armando N, “El Licenciado”, detenido la tarde del martes en Morelia y presentado este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es identificado también como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en cuatro regiones del estado de Michoacán.

Las autoridades también investigan si este objetivo era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como “El Contador”.

Relacionado con el CJNG

Indicaron, que, Jorge Armando N, está al mismo nivel y relacionado de manera directa a los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, respectivamente, y por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Laco”.

“El Licenciado” también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, “El Rino”, integrante de una célula y el cual fue capturado el 27 de agosto de este mismo año.

La detención de “El Rino” y uno de sus cómplices, fue incluso dada a conocer por el entonces presidente municipal, Carlos Manzo.

Otro de los operadores y/o comandantes de grupo en esa región, es un sujeto apodado “El Congo”, también relacionado al tema de homicidios, secuestros y extorsiones.