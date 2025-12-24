Cae avión con jefe del Estado Mayor libio; hay 5 muertos

Primero un destello en el cielo y luego el impacto. Un jet privado que transportaba una delegación militar libia con el jefe de Estado Mayor del ejército de Trípoli, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, perdió el contacto por radio poco después de despegar de la capital turca, Ankara, para luego estrellarse en una colina a pocas decenas de kilómetros.

A bordo de la aeronave, con destino a Trípoli, en Libia, viajaban otras cuatro personas, además del general.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, fue quien anunció la tragedia.

De manera previa, había alertado sobre la pérdida de contacto por radar con el Falcon exactamente 42 minutos después del despegue.

“Los restos del avión que despegó del aeropuerto de Ankara Esenboga han sido encontrados por nuestra Gendarmería dos kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana”, confirmó el ministro Yerlikaya.