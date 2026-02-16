Cae blanco prioritario del Sindicato 25 de Marzo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el Estado de México a Iris Jazmín Pedraza Proal, blanco prioritario de primer nivel dentro de la estructura del grupo delictivo denominado “Sindicato 25 de Marzo”, en la facción conocida como Agrupación Silvano Pedraza (ASIP) donde fungía como presunta líder operativa.

Los navales, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, (FGJEM), cumplimentaron la orden de aprehensión contra Pedraza Proal por los posibles delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

A la detenida se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición de la FGJEM.

De acuerdo con las investigaciones, la ASIP probablemente forma parte de la estructura vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización señalada en diversas investigaciones por su presunta participación en actividades ilícitas en la región.