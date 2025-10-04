Cae brazo armado del líder de La Barredora

En su reporte de acciones relevantes, el Gabinete de Seguridad Federal reportó la detención de un hombre en la capital de Tabasco, a quien le aseguraron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana, metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

Se trata de Guadalupe Luna Hernández, alias “Coyote”, un mando de segundo nivel de La Barredora, a través de una revisión a la estructura jerárquica del grupo criminal.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, refiere que Luna Hernández fue detenido por elementos de la Marina.

A Guadalupe Luna Hernández, se ubica como brazo armado de Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “El H”, actual líder de La Barredora que mantiene una pugna territorial en Tabasco con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con archivos ministeriales consultados por este diario, “El Coyote” es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la capital tabasqueña.