Cae comisario por muerte de elemento de la GN

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Said “N” comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, como sospechoso de la privación de la vida de Eduardo “N”, elemento activo de la GN, así como de tres personas más ocurrida el 5 de septiembre en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

La aprehensión de Said “N” se efectuó con apego a la ley.

Tras su captura, el imputado será puesto a disposición del juez de control que lo requiere a efecto de que la autoridad judicial determine su situación jurídica.

En redes sociales se difundió un video del agente (antes de ser ultimado) donde realizó declaraciones sobre las acciones de seguridad que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron en esa entidad.